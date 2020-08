Secondo la stampa spagnola l'ipotesi Lautaro per il Barcellona rimane in piedi. L'affare si è complicato per aspetti economici e sportivi e il Barça deve prima sfoltire l'attacco, ma secondo il quotidiano Sport l'attaccante ha già trovato l'accordo e vuole trasferirsi in Liga. La richiesta dell'Inter è di 70 milioni più il cartellino di Firpo, gli spagnoli potrebbero ripartire all'assalto all'inizio del prossimo anno.