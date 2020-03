Barcellona-Lautaro Martinez, una pista tornata rovente per l'estate ma non nuova: una storia che ormai ha radici profonde e ha origini già quattro anni fa. Mundo Deportivo ripercorre le tappe della corte blaugrana all'attaccante dell'Inter, nata nella stagione 2016/17 quando i catalani iniziarono a seguire il Toro, all'epoca giovane promessa del Racing de Avellaneda.



L'INTER E ICARDI - E' dal 2018 però che il Barça ha preso seriamente in esame l'affare. Un attaccante ideale per raccogliere l'eredità di Suarez hanno individuato gli scout blaugrana, con il club catalano che aveva preso informazioni con l'entourage di Lautaro per intavolare un'operazione da 7-10 milioni: tutto sfumato, con l'inserimento dell'Inter che ha definito l'arrivo dell'argentino per 25 milioni di euro. Il Barcellona non ha mollato e, convinto, ha effettuato nuovi sondaggi all'inizio del 2019, quando Lautaro faticava a trovare spazio dietro Mauro Icardi, centravanti titolare e capitano. Proprio la rottura tra Maurito e l'Inter però ha 'bloccato' ogni velleità dei blaugrana: la cessione di Icardi in prestito al PSG in estate ha chiuso ogni possibilità di addio del Toro, diventato un perno della squadra di Conte. Quattro anni di inseguimenti, ora un nuovo capitolo: il Barcellona prepara un nuovo assalto a Lautaro Martinez.