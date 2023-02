Lautaro è la certezza nell'attacco dell'Inter. Dzeko è in vantaggio su Lukaku per affiancare l'argentino stasera contro il Porto a San Siro nell'andata degli ottavi di finale in Champions League. Il Toro indosserà anche la fascia da capitano e avrà un'ulteriore responsabilità in più. Infatti, così come Bastoni, è diffidato. Quindi dovrà necessariamente evitare di essere ammonito, altrimenti salterà per squalifica la gara di ritorno, in programma all'Estádio do Dragão il prossimo martedì 14 marzo.



GLI ARBITRI - La Uefa ha designato il fischietto serbo Jovanovic, assistito dai connazionali Stojkovic e Mihajlovic, con Simovic quarto uomo, mentre al Var ci sono i tedeschi Dankert e Fritz.



PERICOLO GIALLO - Lautaro ha già collezionato 6 cartellini gialli in questa stagione: 2 in Champions League, 2 in Serie A, uno in Coppa Italia e uno nella Supercoppa vinta nel derby contro il Milan. Questa sera dovrà vedersela con un mastino come Pepe (ex Real Madrid). Sarà un duello caliente, ma l'argentino dovrà essere bravo a non cadere nelle provocazioni del brasiliano naturalizzato portoghese. Simone Inzaghi gli chiede di superare questo ennesimo esame di maturità.