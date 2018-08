Continua il lavoro dell'Inter in vista della sfida contro il Bologna che chiuderà questa prima parte di stagione e lascerà spazio a due settimane di lavoro ad Appiano Gentile. Luciano Spalletti continua a ridisegnare la sua Inter ma dal primo minuto non ci sarà ancora spazio nè per Lautaro Martinez né per Keita Baldè. I due giovani attaccanti sono sembrati gli unici in grado di dare la scossa nelle prime due uscite non positive contro Torino e Sassuolo ma, almeno per ora, è giusto che stiano in panchina. Perchè? Scopritelo nel nostro video con Emanuele Tramacere e Cristian Giudici.

