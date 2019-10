L'Europa ha scoperto el Toro Lautaro Martinez. Con l'inizio straripante di questa prima parte di stagione (7 gol e 2 assist in 13 apparizioni complessive) l'argentino dell'Inter ha attirato su di sé gli occhi delle big europee e, in particolare, quelli di Manchester United e soprattutto Barcellona (con tale Leo Messi che farebbe volentieri da sponsor). Mundo Deportivo però ricorda come la clausola dell'attaccante de Bahia Blanca ammonti a 111 milioni di euro, oltre 4 volte il prezzo che i neroazzurri sborsarono per portarlo a Milano dal Racing (25 milioni).