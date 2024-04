Inter, Lautaro: 'Grazie tifosi, vi amo. Godetevi questo Scudetto, ve lo siete meritato'

, capitano dell'Inter campione d'Italia e capocannoniere della Serie A con 23 reti all'attivo, ha voluto fissare sul proprio profilo Instagram la grande festa vissuta domenica 28 aprile con un post in cui ha ribadito l'amore per i tifosi nerazzurri: di seguito il testo."Grazie tifosi per essere stati sempre al nostro fianco nei momenti difficili e complicati, siete sempre stati l’uomo in più e per noi è stato ed è fondamentale.Ora è il momento della felicità.Godetevi questo scudetto, questa seconda stella, perché l’avete vinta e ve la siete meritata come noi.

Vi abbraccio tuttiVi amo".Manca ancora un accordo sulle cifre del rinnovo del contratto, la richiesta di Camano (agente del calciatore) è molto alta e si aggira sui 10 milioni di euro.. Dopo i grandi festeggiamenti potrebbe essere giunta l’ora di un nuovo incontro con l’agente del calciatore.