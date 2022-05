Lautaro Martinez sorride dopo la vittoria contro l'Empoli conquistata da protagonista con una doppietta: "Siamo partiti male, poi abbiamo fatto due gol grazie a un grande lavoro di squadra. Il primo è stato più difficile perché la palla era lenta e avevo un difensore davanti, ho provato a metterla sul secondo palo perché il portiere aveva seguito Correa. Il scudetto? Ne parliamo da tanto tempo, ogni settimana, perché siamo lì e in lotta per un altro titolo. Dobbiamo cercare di vincere fino alla fine perché è importante essere lì".



INZAGHI - "Lavora così anche in allenamento, è sempre 'cattivo' e sul pezzo. Sono contento perché anche se abbiamo perso punti importanti stiamo facendo un grande lavoro. Io voglio migliorare ancora, do sempre il massimo in ogni allenamento come mi ha insegnato mio padre. Dopo il doppio svantaggio siamo stati bravi a rimanere tranquilli e lucidi, non era facile. Se ho scritto a Simeone? No, ma sono sicuro che il Verona farà una grande partita".