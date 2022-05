A margine della partita vinta contro l'Empoli, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Dazn.



“Perché ho chiamato il pubblico? Abbiamo bisogno dei nostri tifosi soprattutto in partite così, quando prendi due schiaffi e devi tirare fuori il carattere. Era importante andare all'intervallo sul pareggio, avevamo preso due gol e questo non deve succedere. Ma dalla reazione si vede che siamo una squadra forte, abbiamo calciatori fortissimi e dobbiamo tirare fuori tutti andando oltre le nostre possibilità. Adesso godiamoci questa vittoria e vediamo cosa farà il Milan. Adesso dobbiamo prepararci per la Coppa Italia”.