Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a InterTv prima della semifinale di Coppa Italia d'andata contro la Juventus: ""Prima di tutto dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e rifare quello che abbiamo fatto in campionato, una partita intelligente e ben giocata. Oggi è un'altra competizione e un'altra partita ma dobbiamo provare a riproporre quanto fatto in Serie A. Juve più agguerrita? Sicuramente sì perché perdere quel tipo di partita non è bello e loro lo sanno. Dobbiamo essere concentrati e fare ciò che abbiamo provato e fatto in allenamento, stare attenti alle loro ripartenze perché loro sono forti ed essere compatti nel palleggio così da poter attaccare quando prendiamo palla, oltre che fare il nostro gioco quando abbiamo palla".



PAPA' - "Se ora da papà sono più carico? Sicuramente si. Mancava ancora un po', ma è arrivata adesso, in un momento importante per me e sono molto felice. Mando un bacio enorme alla mia fidanzata e alla mia famiglia che sono in ospedale".