Intervistato da Sky a margine della sfida di Liverpool, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha spiegato come adesso il gruppo debba recuperare energie per lottare in campionato e Coppa Italia.



“Oggi siamo passati in vantaggio con un gol che mi dà tanto entusiasmo, è stato un peccato rimanere poi in dieci uomini. Dobbiamo voltare subito pagina e guardare avanti. Siamo fuori dalla Champions, abbiamo Coppa Italia e campionato e dobbiamo fare il nostro meglio. Lasciamoci dietro la gara di stasera, imparare dai dettagli e andare avanti”.