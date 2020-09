L'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez è ormai noto, ma ora potrebbe trasformarsi in un vero e proprio assalto. Ne sono convinti i betting analyst che aprono una scommessa sull'eventuale trasferimento dell'attaccante dell'Inter in blaugrana. L'approdo di Martinez infatti è offerto a 2,50. Complici le voci insistenti che arrivano dalla Spagna secondo le quali l'area tecnica del Barcellona e Lionel Messi considerino il numero 10 nerazzurro un innesto importante e futuribile.