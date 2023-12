Il capitano e bomber dell'Inter, Lautaro Martinez, si è concesso per una lunga intervista a Sportmediaset, ecco le sue parole."Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare. Per me la firma è pronta, mancano solo un paio di dettagli. Ho tanta voglia di rinnovare, qui mi sento bene e anche la famiglia sta bene. La gente mi vuole bene e io ne voglio a loro. La società farà la sua parte, io sto facendo la mia. Manca poco, non c'è problema, sono tranquillo""Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta". I"Io ho sempre detto che faccio questo sport per vincere, è difficile arrivare sino in fondo a tutti gli obiettivi ma lavoriamo per questo"."La strada è ancora lunga, non è neanche finito il girone di andata. Dobbiamo continuare così perché ci sono altre squadre forti oltre alla Juve, come Milan e Napoli"."Il mister è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e umano. Una persona straordinaria che dà una chance a tutti, se ci si allena bene poi si gioca. Allenatore top? Sicuramente, ha fatto tre anni incredibile qui vincendo coppe e raggiungendo la finale di Champions. Gli scudetti mancati ci sono rimasti lì ma adesso siamo in piena corsa"."Diciamo 100? Mi piacerebbe segnare tanto ma l'importante è che l'Inter vinca. Il mio obiettivo è crescere di livello ogni anno. Io e Thuram come Eto'o e Milito? No loro hanno fatto la storia dell'Inter, Marcus è arrivato con grande spirito e faremo di tutto per aiutare la squadra fino in fondo".