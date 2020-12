Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla a Inter Tv dopo la vittoria con il Verona: "Avremmo potuto anche fare più gol. Abbiamo avuto tante occasioni, chiudere l’anno con una vittoria era quello che volevamo. Adesso torniamo a casa contenti, a riposare un po’, per poi tornare ad allenarci per i prossimi impegni”.



SUL GOL - “Per un attaccante il gol è fondamentale, vive per la rete. Oggi ci sono riuscito, ne sono felice, segnare la rete che sblocca il risultato ha ancora più valore. Sono contento quando l’Inter vince e di aiutare la squadra”.