Inter, Lautaro nella storia. L’ombra del PSG spaventa, Marotta non trema ma adesso serve il rinnovo

Ventesimo gol in campionato, terzo calciatore nella storia dell’Inter a segnare almeno 20 reti in A in tre stagioni consecutive, gli altri due erano stati Meazza e Nyers, due che hanno fatto la storia dell’Inter. I record di Lautaro però non finiscono qui, con la rete siglata contro la Salernitana, il “Toro” si porta a 125 gol in gare ufficiali con la maglia dell’Inter, salendo all’ottavo posto di sempre nella classifica cannonieri di tutti i tempi.

L’OMBRA DEL PSG - Statistiche impressionanti, numeri che chiariscono lo spessore di quello che attualmente è uno degli attaccanti più forti al mondo e non a caso qualcuno inizia a pensare che il PSG possa pensare a lui per rimpiazzare il partente Mbappe. Ecco perché a margine della sfida contro la Salernitana Beppe Marotta ha toccato l’argomento: “Per adesso non ci sono preoccupazioni, siamo l’Inter e non vedo differenze con il PSG”. Il riferimento dell’amministratore delegato riguarda lo spessore internazionale acquisito dai nerazzurri in questi anni, non sicuramente la capacità di spesa delle due proprietà. Ma se fosse solo una questione di soldi, allora in Italia bisognerebbe preoccuparsi tutti i giorni. E anche questo ha tenuto a precisare Marotta.



ADESSO SERVE IL RINNOVO - Intanto i discorsi per il rinnovo di Lautaro proseguono e lo stesso attaccante a fine partita ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi parlando ai microfoni di Dazn: "Rinnovo? Sono molto contento, molto contento. Non mi aspettavo questo amore quando sono arrivato all'Inter. Sono molto contento all'Inter, la mia famiglia anche. Mancano un po' di dettagli per il rinnovo ma arriverà presto". Incendio spento prima ancora che potesse divampare ma a Milano c’è fretta di arrivare alla fumata bianca perché ormai sono diversi mesi che la telenovela va avanti e le frasi del suo agente, che avevano rimarcato una certa distanza tra le parti, non sono ancora state digerite dall’ambiente. E se a questo si aggiunge che lo stesso Camano intrattiene ottimi rapporti con il PSG… Insomma, almeno a parole Marotta allontana i cattivi pensieri. Lo fa anche Lautato, con i gol e con le parole. Ma tutto questo ai tifosi non basta ancora, a Milano si attende quella firma sul contratto.