Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Lautaro Martinez ha parlato della sconfitta contro il Cagliari.



“Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio del primo tempo, ora dobbiamo migliorare e cercare di vincere già a partire dalla prossima partita. Non sento la responsabilità del ruolo, devo sempre allenarmi e fare il doppio dello sforzo per dare il massimo per l’Inter. Quando faccio gol sono contento ma dobbiamo lavorare in settimana per cercare di vincere e concentrarci sulla partita di Europa League”.