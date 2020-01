Lautaro Martinez rischia grosso. L’attaccante argentino dell’Inter, espulso dall’arbitro per reiterate proteste negli ultimi minuti di Inter-Cagliari, sarà di sicuro squalificato per una partita, a causa del rosso diretto. Salterà dunque la gara con l’Udinese. Per il resto sarà decisivo il referto dell’arbitro Manganiello. Possibile anche una seconda giornata di squalifica.



La dinamica dell’episodio è simile, se non identica, a quella che ha portato alla squalifica per 2 giornate con ammenda di 10 mila euro a Balotelli. Anche l’attaccante del Brescia è stato prima ammonito, poi espulso per “un'espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità nei confronti dell’arbitro”. C’è però una differenza tra i due casi: Balotelli era diffidato, quindi una giornata di squalifica l’ha presa per il giallo da diffidato, e un’altra per la protesta. Lautaro non era diffidato: qualora venisse usato lo stesso metro di giudizio potrebbe esserci per il derby.