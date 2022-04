Tanto tuonò che piovve. Ci aveva provato, Lautaro, a far finta di niente, ma poi il tappo è saltato via dalla bottiglia, perché in fondo ha pur sempre 24 anni e la pazienza è una virtù spesso coltivata dall’esperienza: “Non mi piacciono queste voci sul mio conto, si parla tanto di me, ma ho sempre dato il massimo per l'Inter”.che lo riguardano,Un errore di valutazione che non ha commesso ma che sta pagando a caro prezzo., superficiale, mossa verso il campione argentino. E il fatto che una tale, ipotetica, lacuna emerga solo adesso, è la garanzia a conferma della tesi.e all’errore di valutazione, perché è l’origine di tutti i finti problemi.avversaria e. Perché, la più forte del campionato e nel 3-5-2 ha bisogno di un centravanti accanto. All’ex Racing non bisogna chiedere 25-30 gol a stagione, non è nelle sue corde se inserito in questo contesto di gioco. A conferirgli maggiori responsabilità e aspettative è solo questo nuovo status consegnatogli da viale della Liberazione, perché a pensarci beneQualcuno sostiene che i dati siano drogati dalla tripletta alla Salernitana, altro abbaglio, perché anche l’anno scorso c’è stata quella al Crotone.Lautaro non è un problema, ma l’Inter lì davanti deve trovare una soluzione diversa. Forse a quel punto anche Lautaro tornerebbe ad essere più sereno.