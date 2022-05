Una doppietta, quella di Lautaro Martinez, che ha riportato l'Inter in testa alla classifica. L'argentino, trascinatore nelle ultime giornate, non sa ancora quale sarà il suo futuro. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, che racconta come il centravanti abbia il desiderio di rimanere a Milano e che la stessa dirigenza nerazzurra preferirebbe sacrificare altri giocatori anche se non sarà semplice.