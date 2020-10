Le immagini di Genova, di un Lautaro Martinez infuriato dopo la sostituzione, hanno fatto il giro dei social e preoccupato qualche tifoso. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport, che però spegne il caso.



“Sabato, invece, Lautaro ha mostrato il lato nervoso: prima con una minima corporea insofferente, poi battibeccando con qualche compagno e infine prendendo a pugni la panchina dopo la sostituzione. Ma chi era il bersaglio della polemica? Lautaro se l’è presa con sé stesso, è rimasto molto deluso dalla sua prestazione. Contro il Genoa ha faticato a liberarsi, a rendersi pericoloso in zona gol ma anche ad aiutare la squadra nella pressione alta. L’argentino era spesso fuori posizione e in un paio di circostanze il suo movimento non è stato premiato dai compagni. Proprio da un lungo lancio fuori misura di Bastoni è iniziata la “sceneggiata”. A mente fredda, ieri Lautaro ha voluto chiarire con i compagni i motivi del suo nervosismo. Il Toro è così, “caliente” e molto critico con se stesso. Ma nessun allarme e nessun dramma. Anzi, forse è giusto provare a guardare al lato positivo della vicenda”.