Al termine di Brescia-Inter, Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport: "È stata dura, una partita molto difficile contro una squadra che si chiude molto bene. Sono felice per la vittoria, abbiamo provato a imporre il nostro gioco e siamo contenti per i tre punti. Stanchi? È normale perché giochiamo ogni tre giorni e sempre con molta intensità, dobbiamo recuperare in settimana per arrivare al meglio in partita. Siamo felici del lavoro fatto con lo staff tecnico, speriamo di continuare così: guardiamo partita per partita, ci alleniamo bene e lottiamo per vincere sempre, in casa e fuori".