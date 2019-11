L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino: "Sappiamo che stiamo facendo un grande lavoro, speriamo di continuare così, lavorando ogni giorno e migliorando. Cos’è cambiato per me? L’anno scorso non ho giocato quanto volevo e non ho avuto il tempo per dimostrare. Lukaku? Ci stiamo conoscendo, lavoriamo per migliorare: l’importante è che lavoriamo per la squadra, è importante che l’Inter vinca. Le dichiarazioni di Conte sul sesso? Ce l’ha detto in allenamento, lavoriamo e a casa ci riposiamo".