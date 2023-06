in programma sabato a Istanbul. L'attaccante argentino dell'Inter ha dichiarato al sito ufficiale della Uefa: "Il Manchester City è una delle squadre più forti al mondo, gioca un calcio che mi piace molto e sarà un'avversaria difficilissima da affrontare. Ma abbiamo giocato contro squadre toste già nella fase a gironi e nella fase a eliminazione diretta e ci siamo comportati molto bene, speriamo che vinca la squadra migliore e che sia la nostra".- "Sono due giocatori molto diversi. A Edin piace tenere palla, arretra e cerca i compagni, mentre Romelu tende ad attaccare gli spazi e si fa seguire dai difensori per fare spazio alla seconda punta. Mi trovo molto bene con tutti e due. Cerco di adattarmi a loro e di fare tutto quello che serve alla squadra. Se devo attaccare gli spazi per liberare Edin posso farlo facilmente, e lo stesso vale per Romelu".- "È sempre importante sapere come vogliamo giocare e capire le idee dell'allenatore. Cambiare molto non significa per forza che le cose funzioneranno. Quindi, se hai le idee chiare e studi gli avversari, le cose diventano molto più facili. Ci troviamo bene con il mister perché lavora molto e prepara le partite nel dettaglio. Dal punto di vista mentale, la finale non richiede preparazione perché è importantissima".- "Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire in famiglia, come se fossi cresciuto qui, ed è molto importante per qualsiasi giocatore. Sapevo che qui c'erano molti argentini come Diego Milito, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Walter Samuel, che hanno fatto un lavoro straordinario in questo club. È una bella responsabilità portare questa bandiera. Sono molto orgoglioso di ciò che sto facendo qui e dico sempre che devo continuare a lottare per fare di più".