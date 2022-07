Tra i calciatori in uscita dall'Inter in questa finestra di mercato c'è anche l'esterno austriaco Valentino Lazaro, reduce dal prestito al Benfica. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, qualora il club nerazzurro non individuasse una nuova soluzione a stretto giro di posta, il calciatore si dovrebbe presentare in ritiro già questo venerdì.