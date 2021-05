Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell'Inter in prestito al Borussia Monchengladbach, parla a Kronen Zeitung, soffermandosi anche sul suo futuro: "Ho ancora un contratto a lungo termine con gli attuali campioni d'Italia. Questo è qualcosa di speciale per un ragazzino di Graz che voleva solo giocare a calcio, non dovresti dimenticarlo".



GLI EUROPEI - "Nel 2016 ero solo il primo cambio, ecco perché non vedo l'ora che arrivi questo torneo: è per eventi del genere che si gioca a calcio".