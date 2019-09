Il percorso netto seguito dall'Inter in campionato arriva a un duro banco di prova nel turno infrasettimanale di campionato. Mercoledì sera arriva a Milano una Lazio che ha rialzato la testa battendo il Parma e in più conta su una buona tradizione a San Siro negli anni più recenti: una vittoria e due pareggi, uno dei quali arrivato in Coppa Italia con successiva eliminazione dei nerazzurri ai rigori. Nell'analisi dei trader si legge in una nota, tutto questo si traduce in un pronostico favorevole all'Inter ma senza distanze abissali. La vittoria nerazzurra è data a 2,05, sale a 3,50 la proposta sul pareggio, mentre il blitz biancoceleste pagherebbe 3,55. Attesa una partita viva: l'Inter, in media, segna 2,25 gol a gara, la Lazio 1,75; un incontro da Over (con almeno tre reti complessive) vale 1,75. A spingere su questa possibilità sono i due top bomber delle rispettive formazioni: da una parte Romelu Lukaku, dall'altra Ciro Immobile, probabile titolare nonostante la lite con Inzaghi per via della sua sostituzione contro il Parma. Una rete del belga vale 2,00, a 2,75 quella dell'attaccante campano.Juve più forte degli affanni