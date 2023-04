Le ultime due settimane dell'Inter hanno ridato fiducia a un'ambiente abbattuto dai pessimi risultati in campionato. Il passaggio del turno in Champions League e Coppa Italia, unito al successo di Empoli, può però essere una spinta per ripartire definitivamente anche in Serie A, dove prima di domenica scorsa il successo mancava dal 5 marzo. La sfida alla Lazio seconda in classifica, nonostante il ritardo sui biancocelesti, vede Simone Inzaghi favorito contro la sua ex squadra: il successo dell'Inter è visto a 1,80 e a 1,81, contro il «2» a 4,40. Il pareggio è invece fissato a 3,55. L'Over è alto a 2, mentre un esito con meno di tre reti vale 1,73. Più equilIbrio tra Goal, a 1,90, e No Goal a 1,80. Dopo essersi sbloccato sia in Europa che in campionato, Lautaro Martinez cerca un altro sigillo nella sfida del Meazza: un gol è visto a 2,40, con la doppietta a 8. Per Ciro Immobile, pronto a tornare dall'inizio dopo essere subentrato una settimana fa contro il Torino, una marcatura si gioca invece a 3,25.