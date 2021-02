LE FORMAZIONI UFFICIALI

A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO!







Una vittoria per superare il Milan e prendersi la vetta della classifica. L'ospita laa San Siro nel posticipo della 22esima giornata di serie A, in una sfida chiave a pochi giorni dal derby e dopo i passi falsi proprio dei cugini rossoneri e della Juve, sconfitta a Napoli. La squadra di Inzaghi è però anch'essa in un ottimo momento di forma, lanciatissima dopo cinque successi consecutivi e prestazioni sempre più autorevoli.L'Inter perde, così Conte rilanciadal 1' minuto come mezzala nel centrocampo completato da. Difesa titolare confermata, sugli esterni, in attacco non si toccano. La Lazio cona centrocampo.(2V, 1N), dopo che aveva raccolto un solo punto nelle precedenti cinque. L’Inter ha vinto le ultime sette gare di campionato al Meazza, l’ultima volta che ha ottenuto otto successi interni di fila in Serie A risale al febbraio 2017. La prossima sarà la 500ª presenza in Serie A per Samir: il portiere dell'Inter diventerà il 15º giocatore a raggiungere questo traguardo nella competizione, raggiungendo Ciro Ferrara. Ciro(149) è vicino a segnare 150 reti in Serie A.Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.​