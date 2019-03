L'Inter, domenica sera, affronta la Lazio in un match importantissimo per la corsa Champions League. Tra i biancocelesti da tenere d'occhio c'è Joaquin Correa che, come scrive il Corriere dello Sport, poteva essere dell'Inter: nel 2013 Veron lo consiglia ai nerazzurri, che portano in Italia l'allora 19enne per un provino. Convinti, i dirigenti interisti offrono 700mila euro, l'Estudiantes ne vuole almeno 2. Affare saltato.