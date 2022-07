Il mercato dei grandi difensori in giro per l'Europa ha ancora molto da dire. In particolare sull'asse Parigi-Londra-Barcellona, un triangolo di cui è spettatrice interessata ancheIl primo intreccio - e forse quello più importante - riguardaIl giocatore del Siviglia sarà ceduto dal club spagnolo ma ancora la destinazione finale non è sicura.ma ancora l'affare non è concluso.che spera di poter convincere il giocatore a unirsi ai Blaugrana per poi trovare l'accordo con il Siviglia. Se così dovesse essere,offerta troppo bassa e allora anche per questo Luis Campos ha deciso di virare sudel Lipsia.per il centrale nerazzurro. Soprattutto se - a proposito di intrecci di mercato - arrivasse un'offerta importante pevalutato dai parigini 50 milioni e nella lista del Chelsea (insieme a Skriniar) come possibile rimpiazzo di Koundé.