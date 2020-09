Antonio Conte, tecnico dell'Inter, è al lavoro per preparare la prima partita della nuova Serie A, sabato contro la Fiorentina a San Siro. Secondo quanto riferito da Sky Sport il tecnico salentino è orientato a schierare inizialmente la squadra con il 3-5-2, che a partita in corso potrebbe trasformarsi in un 3-4-1-2.