La Gazzetta dello Sport torna indietro nel tempo e racconta della sera di Dortmund, in cui Conte, dopo la sconfitta rimediata in Champions, sbottò contro la società nerazzurra.



“Che sera, quella sera a Dortmund, il 5 novembre 2019, nella fase a gironi di Champions. L’Inter, per 45 minuti una bellissima Inter, va all’intervallo in vantaggio per 2-0, con gol di Lautaro e Vecino. Prestazione eccellente, un unico neo: sulla sinistra Biraghi soffre da matti le incursioni di Achraf Hakimi, il terzino destro giallonero. Nella ripresa la tendenza si acuisce, Hakimi imperversa, segna due reti, e il Borussia rigira la frittata: 3-2, di Brandt l’altro gol. Antonio Conte alle interviste se la prende con la società: «Sono stati commessi degli errori in estate. Venisse qualche dirigente a dire qualcosa...». Ora il club potrebbe regalargli Hakimi, il protagonista di quella sera. Non male, come «risarcimento» per i presunti sbagli sul mercato”.