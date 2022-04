L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi, che hanno permesso all'Inter di avere la meglio sul Milan.



“Simone, anche ieri, ci ha messo del suo, a cominciare dalla gestione di Lautaro: gli ha confermato fiducia nel momento più buio, da Natale a marzo, lo ha stimolato ad arte con la panchina di La Spezia e lo ha presentato nella condizione migliore al momento decisivo. Rigore in Supercoppa, gran gol ad Anfield, doppietta ieri: da bomber di razza, il Toro segna quando più c’è bisogno e quando la palla scotta. Inzaghi ha scelto bene anche con Darmian e Correa, al posto di Dumfries e Dzeko: un assist a testa. Il risultato forse è largo rispetto al film della partita, ma non ci piove che abbia vinto la squadra più forte, più attrezzata in ogni parte del campo, che ha costruito con più qualità in mezzo e ha spinto su entrambe le fasce”.