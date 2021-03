Un nuovo sospiro di sollievo. Il secondo giro di tamponi interamente negativi ha riportato parziale serenità in casa Inter dopo una settimana decisamente movimentata. Alle positività di D'Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino, oltre a quelle di alcuni membri dello staff, non se ne sono aggiunte altre. L'intero gruppo squadra resta però in isolamento: oggi - come riporta La Gazzetta dello Sport - è previsto un nuovo tampone molecolare il cui esito arriverà nella giornata di domani. Un esame chiave, quello che - in caso di complete negatività - darebbe l'ok per il ritorno in campo alla Pinetina, al momento chiusa da giovedì.



OK ALLE NAZIONALI? - Un esame che, tuttavia, potrebbe ripercuotersi sulla vicenda nazionali. Oltre al rinvio di Inter-Sassuolo e alla chiusura del centro sportivo di Appiano Gentile, infatti, l'Ats di Milano aveva imposto la mancata risposta alle convocazioni durante la sosta. Le federazioni, tuttavia, pressano: l'Italia ha convocato Bastoni, Sensi e Barella, la Danimarca reclama Eriksen, il Belgio aspetta Lukaku e la Croazia attende Brozovic e Perisic. In caso di negatività, l'esame di domani potrebbe dare il via alla partenza dei dieci nazionali in giro per l'Europa. La palla è tutta in mano all'Ats, che domani potrebbe quindi emettere un nuovo dispositivo che dà la possibilità di raggiungere le nazionali previo rispetto delle norme di isolamento adottate a Milano. Dall'Inter, intanto, filtra irritazione per le parole di Pirlo, che ieri aveva definito "fortunata" la società nerazzurra per il rinvio della gara con il Sassuolo.