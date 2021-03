Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Venezia, parla dopo la partita vinta (con tanto di gol segnato da lui) contro il Monza: "Sto cercando di uscire da un momento difficile. So che ce l'hanno tutti i giocatori nel loro percorso momenti così. Io magari ce l'ho alla mia età, sono un po' precoce, ma sono abituato a fare tutto in età precoce. Ma sono abituato a fare un po' tutto ad un'età precoce".



"Mi trovo bene con mister Zanetti - ha aggiunto - abbiamo un parco attaccanti ampio e forte, il rapporto col mister è bello, lui mi ha voluto qui e cerco di ripagare la sua fiducia. Il merito non è solo degli attaccanti quando si fa gol e non è solo un merito degli attaccanti quando non si segna. In questa squadra c'è grande talento in avanti e chiunque va in campo deve dimostrarlo".