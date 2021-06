Radja Nainggolan lascerà in ogni caso l’Inter in estate. Il club nerazzurro, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, pur di non pagare l’ultimo anno di ingaggio (3,6 milioni netti) è disposto a fare una piccola minusvalenza svincolandolo, così che il belga possa unirsi di nuovo al Cagliari. Ma Giulini fatica a trovare un’intesa economica con Radja senza un incentivo all’esodo da viale della Liberazione.