Inter, le pagelle di CM: Acerbi annulla ancora Lukaku, Thuram fa paura

Pasquale Guarro, inviato a Roma

Sommer 7: Dopo appena un minuto indossa il mantello per sventare con la mano di richiamo il tiro a giro di El Shaarawy. Ci riprova sul colpo di testa di Mancini, stesso lato, ma non ci arriva. Così come non può nulla sul tiro all’incrocio di El Shaarawy. La magnum opus è quell’uscita bassa su Lukaku lanciato a rete, un po’ come fosse una metafora: Romelu, per te le porte dell’Inter sono chiuse. In tutti i sensi.



Pavard 5: Perde colpevolmente l’inserimento di Mancini e la svista costa carissima, visto che il difensore giallorosso trova di testa il gol dell’1-1. È in ritardo anche sulla ripartenza giallorossa di fine primo tempo, che porta El Shaarawy al raddoppio. Reagisce d’orgoglio e colpisce uno sfortunato palo.



Acerbi 7: Non lascia a Lukaku neanche le briciole ed è lestissimo quando in area avversaria sfrutta proprio una spizzata del belga per realizzare con un colpo di testa il momentaneo 1-0. Esce per un problema al polpaccio.



(Dal 18’ s.t. De Vrij 6,5: Entra a freddo ma con le idee chiarissime).



Bastoni 7: Se la deve vedere contro Dybala e riesce a contenere bene l’argentino. Palla sl piede commette un brutto errore in rifinitura e non è bello neanche il buco che lascia e in cui si fionda Lukaku, costringendo Sommer alla grande uscita. Non molla mai e nel finale trova la forza per scattare in contropiede per chiudere la partita.



Darmian 6,5: Assente ingiustificato in occasione del raddoppio giallorosso, era in area avversaria a fare la punta. Si fa perdonare quando, premiato da Barella, sceglie bene tempo e misura del cross fornendo a Thuram l’assist per il momentaneo 2-2.



(Dal 30’ s.t. Dumfries 6: Entra e mette a disposizione quella freschezza di cui la squadra aveva bisogno, con scatti che fanno tirare il fiato ai compagni).



Barella 6,5: Il raddoppio giallorosso parte da una sua giocata tanto imprecisa quanto forzata, quando con la squadra mal posizionata avrebbe dovuto cercare un appoggio semplice. Riemerge nel secondo tempo, su un campo pesantissimo, con 45’ di enorme lotta e sacrificio



Calhanoglu 6: Dalle sue parti c’è parecchio traffico e non sempre riesce a gestire le situazioni come vorrebbe.



Mkhitaryan 6,5: L’unico dei tre centrocampisti a non andare mai davvero in sofferenza neanche quando la Roma pressa forte. Ha sempre la chiave giusta per uscirsene dallo stretto: passepartout.



Dimarco 6,5: Un po’ impreciso nelle giocate però in un modo o nell’altro, con la rabbia e con l’orgoglio, riesce sempre a essere decisivo in qualche modo: è suo il cross che costringe Angelino all’autogol.



(Dal 30’ s.t. Carlos Augusto 6: Contenimento gagliardo, come al suo solito).



Thuram 7: Guida la rimonta dell’Inter con il gol del pareggio. La sua presenza incute timore e ad Angelino capita quello che era capitato a Gatti una settimana fa: pur di anticiparlo si butta la palla in rete per il più classico degli autogol.



(Dal 42’ s.t. Sanchez: s.v.)



Lautaro 5,5: La vede poco e a volte si intestardisce. Un po’ stanco.



(Dal 30’ s.t. Arnautovic 6,5: Gestisce bene i palloni che gioca e fornisce a Bastoni l’assist che chiude la partita).





S. Inzaghi 8: Non va in panchina, ma è in tribuna per la squalifica e a fine primo tempo è incontenibile. La squadra rientra in campo con un altro piglio e fornisce una enorme dimostrazione di forza.