Halaand arriva in area e ci prova con forza, ma lui ci mette il braccio e respinge la conclusione. Non vede neanche partire il tiro di Rodri e deve raccogliere la palla dal fondo del sacco. Rimane in piedi fino all’ultimo sulla conclusione di Foden e riesce ad evitare il peggioMolto bravo in supporto ad Acerbi e anche quando si trova da solo se la cava sempre bene.A lui il compito più difficile: fermare Halaand. Ci riesce, utilizzando tutte le armi a sua disposizione. Vincendo, a volte, anche duelli fisici.Con un pizzico di coraggio in più, potrebbe prendere qualche iniziativa palla al piede. Esce un po’ molle sul gol del City. Peccato.Entra con il piglio giusto e con una torre perfetta serva a Lukaku un assist solo da spingere in porta, ma il belga spreca il suo lavoro).Sbaglia pochissimo anche dal punto di vista tecnico, che solitamente non è il suo forte. Bravo sull’uomo, arriva poche volte sul fondo, ma non gli si può chiedere tutto.Anche in finale, contro il City, entra con buona personalità e non fa mancare spinta).Legge in anticipo un passaggio di Ederson e anticipa Stones provando immediatamente a sorprendere il portiere dalla distanza, ma la conclusione è sballata. È ovunque, prova a spronare i suoi con il suo atteggiamento e spesso ci riesce.Scambia con Lautaro e prova la conclusione di interno, ma il pallone finisce molto alto sopra la traversa. Con un bel cross avvia l’azione che porta al gol fallito da Lukaku. Palla al piede è sempre una garanzia.Gioca in casa, ma la sente troppo. Si vede poco nel corso dei 90’ e in occasione del gol del City è un brutto vedere.È un pendolino che fa su e giù con un cuore enorme. Solo pochi centimetri gli negano il gol, quando di testa supera in pallonetto Ederson colpendo la traversa. Ci riprova in tap in, ma colpisce Lukaku.Si danna l’anima, aiuta in copertura e fa un gran lavoro, dovendo sacrificando un po’ troppo la parte offensiva.Gli capita sulla testa l’occasione, enorme, per pareggiare il match al 90’, ma la indirizza in bocca a Ederson e spreca tutto).Bravo ad approfittare dell’errore di Akanji, non altrettanto lucido quando decide di battere a rete invece di servire Lukaku a centro area. Invisibile per il resto del match.Prepara la partita perfetta, ma a tradirlo sono i suoi attaccanti, che davanti alla porta sprecano tutto.