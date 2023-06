Grande entusiasmo a Istanbul, tensione a mille. Tra qualche ora si giocherà la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Un trofeo mai vinto dagli inglesi, ai nerazzurri manca dal Triplete di tredici anni fa. Una coppa che vale storia, prestigio ma ha anche un'importanza economica. Quanto guadagna l'Inter in caso di vittoria della Champions? Finora, intanto, ha già messo nelle casse quasi 100 milioni di euro dai ricavi della Uefa, senza considerare il guadagno dal botteghino.



I CONTI - Se la squadra di Inzaghi dovesse trionfare stasera prenderebbe altri 4,5 milioni come premio vittoria, più la cifra assicurata per il risultato della partita (2,8 in caso di vittoria o 930mila euro col pareggio). Al momento il guadagno arrivato dall'Europa è di circa 98 milioni di euro tra bonus per la partecipazione al torneo, il ranking storico, il market pool e l'andamento in campo. Vincendo la coppa, l'Inter giocherebbe anche la prossima Supercoppa europea con il Siviglia che avrà un valore di 3,5 milioni di euro. Eventualmente, però, questa cifra sarebbe da inserire nel prossimo bilancio.



IL CAMMINO ECONOMICO - Sarebbero 102 i milioni che incasserebbe l'Inter in caso di successo finale: 15,64 sono arrivati dal bonus partecipazione, 15,93 dal ranking storico, 6 dal market pool 1 e altri 6,3 dal market pool 2; 9,33 milioni è il bonus legato ai risultati (0,69 è la quota per i pareggi), 9,6 incassati per l'accesso agli ottavi, 10,6 per la qualificazione ai quarti, 12,5 per la semifinale, 15,5 per la finale e altri 4,5 arriverebbero con la vittoria di stasera. Alla cifra totale vanno sottratti 4 milioni di multa per il Fair Play Finanziario.