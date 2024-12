Inter, le pagelle di CM: Asllani e Frattesi inadeguati al contesto, Bastoni di un altro livello

AFP via Getty Images

Sventa tutti i pericoli con grande attenzione, impeccabile su tutte le uscite. Non può nulla sul gol di Mukiele.Finché ne ha prova anche a farsi vedere in proiezione offensiva, poi finisce la benzina e stringe i denti facendo parecchio stretching.Tiene Tella in area di rigore ma sul più bello lo lascia solo e quando l’avversario riceve palla è libero di calciare indisturbato, colpendo la traversa. È provvidenziale invece quando in scivolata nega a Wirtz la via del gol, dopo un mezzo pasticcio tra Bastoni e Bisseck.Con una giocata delle sue pesca Bisseck in area e ne nasce un’azione pericolosa. Determinante la deviazione quando si immola su Palacios, pronto a calciare a botta sicura.

Non riesce mai a risalire la corrente, gara di resistenza, senza riuscire a fare altro.Ormai lo abbiamo capito da tempo, il suo forte non è giocare palla nello stretto e partite come questa lo mettono in seria difficoltà, con Hincapie ad assorbire tutti i suoi tentativi di inserimento.(Dal 20’ s.t.Ha pochi minuti per mettersi in mostra, fa il suo).Torna in quella che era stata casa sua nella prima vita da trequartista. Giochicchia senza mai salire in cattedra, anche se da filtro funziona bene.(Dal 20’ s.t.Chiamiamola sfortuna, chiamalo caso, ma c’è quasi sempre una sua disattenzione dietro un gol degli avversari. Anche stasera entra senza la giusta determinazione).

: Si specchia troppo.: L’Inter imposta a quattro e questo porta Bastoni a scivolare come esterno, ma lui non riesce mai a trovare la giusta posizione per farsi servire.(Dall’11’ s.t.: Quando entra sembra voler capovolgere il mondo da solo, dando una scossa dal punto di vista delle energie. Una scossa che si esaurisce in fretta perché stasera neanche lui riesce a dare impulsi).Sempre raddoppiato, trova pan per i suoi denti, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista atletico, tra Tah e Mukiele che lo tengono a bada. Con un paio di virtuosismi inutili rischia di avviare altrettante ripartenze avversarie.

(Dal 20’ s.t.: Qualche pallone toccato nei 25’ a sua disposizione, in cui non trova mai il momento buono per brillare).: Prova a far salire la squadra, riuscendoci di rado).(Dal 40’ s.t.Inter rinunciataria, dal primo all’ultimo minuto. Non siamo abituati a vederla così.