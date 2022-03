: Anche nel derby c’è spazio per l’ennesima “samirata” della stagione, stesso orrore visto a Verona: passaggio sanguinoso sul pressato Brozovic e palla persa. In campionato Ilic non perdonò, questa volta gli è andata meglio. Si tuffa bene sulla conclusione di Leao, anche se la respinta, al centro dell’area, è pessime, ed è fortunato che il pallone finisca tra i piedi di Perisic.Leao lo fa sbandare qualche volta, lui stringe i denti e resiste, ma non riesce mai a dare una mano in costruzione.Questa volta non concede veramente niente a Giroud, il migliore dei tre lì dietro.Una respinta, provvidenziale, sulla conclusione quasi a botta sicura di Saelemaekers, ma qualche sbavatura se la concede.Stop e appoggio indietro, scolastico e noioso. C’è da dire che nelle poche volte in cui trova il corridoio in velocità, preferiscono non servirlo.(Dal 43’ s.t.Un giorno ci spiegherà cosa gli ha fatto Dufries al punto da ignorarlo quando lanciato in campo aperto e, al contrario, servirlo con il Milan schierato. Ha perso smalto e spirito.(Dal 20’ s.t.Una giocata orizzontale da brividi e una buona apertura verso Dumfries. Dovrebbe essere fresco, ma non si nota).Ciondolante e indolente, come la versione più brutta di sé. Fatica a giocare con la consueta lucidità.Dal lato di Bennacer, non riesce quasi mai a far valere la sua qualità negli ultimi 30 metri di campo. Ritmo e volontà, però, non gli mancano.Il migliore in campo per i suoi, l’unico a non aver dimenticato certi principi e ad avere ancora un bel po’ di carburante nel serbatoio.(Dal 43’ s.t.Non è facile giocare con Tomori francobollato addosso, ma il bosniaco lotta e riesce a liberarsi bene in qualche occasione.(Dal 35’ s.t.È diventato un misterioso caso da risolvere. La mancanza del gol sembra solo uno dei suoi problemi.(Dal 20’ s.t.: Entra con addosso un carico d’energia negativa. Più rabbia di dimostrare che voglia di fare, e alla fine è solo confusionario, anche nel pressing).Cosa è accaduto dopo Inter-Liverpool? Il gioco latita, le energie pure. E la squadra ha paura.