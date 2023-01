Subito bene sul tentativo di Cambiaghi, si ripete su Caputo qualche minuto dopo, bloccando il colpo di testa centrale. Il conto rimane aperto, nella ripresa il numero 19 si invola in contropiede ed esplode il diagonale destro, trovando ancora il camerunese sulla sua trada. Forse potrebbe fare di più sul mancino di Baldanzi.In campo con la testa piena di pensieri, spende due falli da giallo, entrambi inutili, e va a farsi la doccia. Parigi chiama…Provvidenziale la chiusura in extremis su Caputo, ma il peggio deve ancora venire. Lo infilano da tutte le parti e solo un grande intervento di Darmian gli evita l’ennesima figuraccia. È anche sfortunato, incorna bene su corner di Calhanoglu ma il pallone sbatte sulla traversa.Con un paio di incertezze regala ripartenza sanguinose e su una di queste Baldanzi non perdona.Rimedia al ‘grande pasticciaccio’ di de Vrij e chiude con un grande intervento a centro area il cross diretto a Caputo, che sarebbe stato solo davanti alla linea di porta.Si coordina con il destro e impatta il cross di Calhanoglu, ma il pallone finisce a lato di poco. Il suo destro calamita il tiro-cross di Bellanova, ma la mira non c’è)In difficoltà per l’intera durata del match. Corre ma non trova spazi, si danna, lotta, prova a spostare il baricentro della squadra salendo palla al piede, ma spesso sbatte di fronte a un muro.Contro la sua ex, entra e vorrebbe fare bella figura, ma le circostanze non gli sono favorevoli. Al suo ingresso servirebbe un’Inter assaltatrice, ma il suo è un calcio ragionato, di palleggio).Le buone idee sono tutte concentrate nel suo destro. Bellissimo il cross che atterra sul mancino di Dimarco. Suo anche il suggerimento per Dzeko, che però calcia a lato. Arriva in ritardo su Baldanzi, che realizza l’1-0.Disordinato, poco lucido. In fase calante, gli sarebbe utile poter rifiatare.Focheggiante)Raccoglie il cross di Calhanoglu e di mancino spara al volo trovando la pronta risposta di Vicariò. È uno dei pochi a gettare il cuore oltre l’ostacolo, peccato nessuno lo segua in quei suoi scatti di passione.Gli capita una buona palla sul mancino, ma alza la mira e spreca una buona chance. Si coordina al volo e prova una gran girata con il mancino, gesto da copertina, ma il pallone finisce alto.Va col mancino sul cross dalla sinistra di Dimarco, incrocia la conclusione ma il pallone finisce alto. L’unica vera occasione della sua partita.Raramente San Siro ha dovuto sopportare tanto.Ingresso indecente. San Siro esplode con fischi rivolti alle sue indecorose giocate. Tutto male)L’Inter e la pagella sono lo specchio della sua confusione. Soffre in 11 contro 11 e affonda quando rimane in 10. Passa per un attimo alla difesa a 4, buona idea, peccato si rimetta subito a tre lasciando sguarnito l’attacco. Subisce gol e torna a 4.