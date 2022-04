Attentissimo nel rimediare all’incertezza di Perisic uscendo a kamikaze su Giasy. L’unica parata della partita, ma di peso. Non può nulla sul destro di Maggiore, che finisce all’incrocio.Lo scugnizzo che torna utile per ogni occasione. Quando l’Inter è in difficoltà, spunta spesso il suo faccione a togliere le castagne dal fuoco. Suo l’assist per Brozovic, ma nello specifico, a fare la differenza non è tanto il gesto tecnico, quanto la volontà, da difensore, di andare a buttarsi dentro con cattiveria e tempi giusti.Riferimento centrale della difesa, per l’assenza di Stefan de Vrij. A Manaj toglie anche l’ossigeno. Tentenna in uscita su Maggiore e lascia al centrocampista il tempo di coordinarsi e calciare per il gol che accorcia le distanze.Inizia con qualche difficoltà, poi trova la giusta posizione e inizia a giocare come sa, cercando di dare sostegno alla manovra. Esce per un problema muscolare.(Dal 37’ s.t.Inzaghi si arrabbia tanto proprio con lui, perché non va mai dentro con i tempi giusti e fatica ad offrire lo scarico alla manovra sulla sua corsia. Impatta il cross di Perisic dalla sinistra, ma il piattone - da ottima posizione - finisce alto.(Dal 30’ s.t.Meno potente di Dumfries nella spinta, ma più lucido e quando entra in campo non sbaglia niente).Destro-sinistro in area di rigore per eludere l’intervento dei difensori e arrivare al tiro, ma la conclusione è solo forte e sbatte sull’esterno della rete. Prova ad inserirsi con continuità e si vede che la gamba sta tornando quella dei tempi migliori.Inizio di sofferenza con lo Spazio che lo scherma e lui che si abbassa tanto per trovare spazi. Poi riesce a trovare spazi e cucire il gioco, come quando avvia e conclude l’azione dell’1-o: lancio per D’Abrosio e rimorchio sullo scarico del compagno, con la bomba al volo di sinistro che finisce sotto l’incrocio.Lo Spezia è arroccato e allora prova a pescare qualche jolly dal repertorio calciando tre volte dalla distanza nei primi 45’ di gioco, ma non è mai troppo preciso. Va via sul fondo e mette un cioccolatino al centro, ma Dzeko e Perisic litigano per chi debba scartarlo e alla fine sciupano tutto.(Dal 30’ s.t.Si fionda come un falco sul cross di Calhanoglu e cicca la palla, togliendola a Dzeko che avrebbe calciato a botta sicura. Il bosniaco si arrabbia e ha ragione. Si fa perdonare con l’assist per Lautaro.Prova ad attaccare la profondità ma è poco incisivo. Le cose migliori le fa lontano dall’area avversaria e quando si trova a un passo dal gol, Perisic gli rovina la festa togliendogli letteralmente la palla dal piede.(Dal 15’ s.t.Entra con la giusta concentrazione e prova subito a sollecitare la difesa dello Spezia. In pochi minuti crea tre occasioni, compresa quella del gol, da maestro dell’area di rigore: sporca con l’esterno un cross di Dzeko e manda il pallone nell’angolino alla sinistra di Provedel. Corre in profondità e serve a Sanchez un assist solo da spingere in rete. Il 3-1 che chiude la partita.In progressiva crescita, apre qualche spazio per i compagni e prova anche l’iniziativa personale per scardinare lo Spezia, ma la cattiveria non è ancora quella giusta e spedito in profondità da Perisic si perde con una finta inutile e poco concreta.(Dal 15’ s.t.Peperino, con buona gamba e voglia di fare. Dialoga bene con i compagni e arriva alla conclusione, ma il destro a giro finisce di poco alto). Sbaglia quando non premia l'inserimento di Barella e preferisce servire Vidal, peggio piazzato. Resiste a una carica, si rialza e corre a raccogliere l'assist di Lautaro per il 3-1).L'Inter è tornata a macinare gioco e anche a segnare. Trova buone soluzioni per smarcare Brozovic e domina raccogliendo i tre punti. Bene anche i cambi.