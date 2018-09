INTER

Handanovic 6,5: Buoni riflessi quando respinge il colpo di testa di Helander da due passi. Tempestivo in uscita su Falcinelli.



D’Ambrosio 6: Spalletti lo preferisce a Miranda per la duttilità tattica e il difensore italiano regala al tecnico un’altra gara priva di sbavature. (Dall’86’ Vrsaljko: s.v.)



de Vrij 6: Preciso in marcatura e bravo in impostazione, ma Santander lo brucia in un’occasione e sfiora un gran gol di testa.



Skriniar 6,5: Poco stimolato dal morbido attacco bolognese, ma per tempismo e presenza è sempre perfetto.



Politano 6,5: Nell’Inter bloccata dei primi 50 minuti è l’unico che prova a saltare l’uomo con regolarità. Spalletti gli chiede gran sacrificio, lui si dimostra soldato affidabile.



Gagliardini 6: Compassato, a volte addirittura legato. Cresce nella ripresa, quando il Bologna concede qualche spazio in più.



Brozovic 6,5: Quando gira lui, gira anche l’Inter. Spalletti grida a gran voce il suo nome, lo vuole più rapido nelle giocate e maggiormente presente in appoggio a ridosso dell’area di rigore, il croato lo accontenta quando può. Cresce la tenuta fisica.



Asamoah 6: A volte vuole strafare ed è in quel momento che commette imprecisioni non da lui. Prezioso in copertura, può crescere in proiezione offensiva.



Nainggolan 7: Stop di sinistro, tiro di destro, palla nel sacco. Alla prima in nerazzurro il Ninja si presenta così, con un gol pesante come un macigno e l’inchino sotto la curva. (Dal 78’ Vecino 6,5: Entra e va quasi a fare la punta. Si muove con grande intelligenza: apre la difesa in occasione del raddoppio di Candreva e serve a Perisic l’assist del 3-0)



Perisic 7: Dopo due minuti - in controtempo - non approfitta del grave errore di Skorupski, che esce a vuoto e gli spalanca di fronte la porta. Sembra l’inizio di una serata no, poi - come spesso accade - si accende nei minuti finali: un assist per il 2-0 di Candreva e il gol del 3-0.



Keita 5: Tenta la girata volante ma liscia clamorosamente il pallone. Gli capita un’altra grande palla gol a tu per tu con Skorupski, ma spedisce alto sopra la traversa. Prova incolore. (Dal 79’ Candreva 6,5: L’Inter lo aveva messo alla porta, lui ha rifiutato il trasferimento al Monaco, convinto di potersi riscattare in nerazzurro. Forse non aveva torto: si alza dalla panchina e trova subito il gol del raddoppio nerazzurro.



Spalletti 6,5: L’Inter del primo tempo preoccupa, lui non perde la calma e ripresenta lo stesso undici anche nella ripresa: la scelta paga.