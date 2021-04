: allo scadere del primo tempo si rende protagonista con una grande uscita bassa su Barella. Manca l'intervento sul cross di Hakimi dal quale nasce il pareggio di Eriksen.soffre un po' le discese dell'Inter su quella fascia ma non cede mai e riesce a proporsi anche in avanti con buona intensità.: sempre attento in lettura, puntuale nelle chiusure.: il duello con Lukaku è bellissimo, nasce uno scontro tra titani e riesce ad arginarlo più che può. I suoi anticipi sono fondamentali.: dopo un ottimo primo tempo inizia sottotono il secondo, lasciando troppo spazio alla velocità di Hakimi in occasione del 1-1.: bene nel palleggio, ma non si vede la sua impronta quando c'è da costruire qualcosa di importante (46' s.t.).: corre a tutto campo per 90 minuti. Si ferma solo per prendere il giallo che gli costa la squalifica in vista della prossima sfida contro la Lazio tra quattro giorni.: tanto sacrificio, si ritrova spesso a fare il terzino e a chiudere le azioni dell'Inter. Nel secondo tempo è tra i più pericolosi del Napoli e colpisce anche un palo (46' s.t.).: è spento, non mette in moto la sua enorme qualità tecnica (43' s.t.).: è sempre il cuore del Napoli. Al 27' fa una diagonale difensiva su Hakimi che vale oro. Sua la giocata che porta all'autogol di Handanovic.: assente ingiustificato nella partita, tocca pochissimi palloni e non crea mai nessun pericolo alla difesa nerazzurra (29' s.t.: entra bene, dà fastidio alla difesa dell'Inter creando due pericoli importanti).: vincere sarebbe stato importantissimo ma nel secondo tempo il suo Napoli è calato di livello. Difficile capire alcune sostituzioni: con il Napoli in pressing negli ultimi minuti ha deciso di coprirsi.Sul cross di Insigne, l’infortunio è clamoroso: si tuffa in presa bassa ma trova l’impatto con gli stinchi di de Vrij e perde il pallone dalle mani, buttandoselo in porta.Gioca su Insigne e non lo soffre, ma è colpevole di un rinvio poco cattivo che consente al Napoli di recuperare il pallone e trovare il gol del vantaggio.Sale in cielo a colpire il cross di Eriksen ma salta fuori tempo e impatta male sprecando una buona occasione. Si fa perdonare con un grande intervento difensivo su ZielinskiMeno arrembante del solito, riesce solo in parte ad essere di supporto alla fase di costruzione dal basso.Primo tempo timido, condito da qualche indecisione. Al rientro dagli spogliatoi è un altro, alza il ritmo e scappa spesso via sulla corsia di competenza. Suo lo sprint e il cross al centro in occasione del gol di Eriksen. All’ultimo secondo spreca una grande occasione su servizio di Sanchez e si prende un giallo per il battibecco con Manolas.L’inserimento è perfetto, ma sull’assist di Lautaro sbaglia il primo controllo e consente a Meret di prendergli il tempo in uscita bassa. A centrocampo si batte con il solito temperamento.Ha spazio per giocare con tranquillità e riesce a gestire le geometrie dell’Inter. Diligente anche dal punto di vista tattico.Premia l’inserimento dei compagni con palloni e tempi giusti. Di mancino fulmina Meret con una conclusione chirurgica ed evita all’Inter una sconfitta che avrebbe creato qualche tensione. Eleganza, sacrificio e gol.(Dal 38’ s.t.Servito da Lukaku arriva a tu per tu con Meret ma si veste di eccessivo altruismo e preferisce l’assist, difficile, a una conclusione, molto semplice. Prosegue con buona personalità e fa il suo, come al solito.(Dal 24’ s.t.Al rientro dopo l’infortunio, il suo è un ingresso a fuoco lento).Sfonda centralmente e serve a Darmian un grande assist, ma l’esterno spreca. Devia il pallone di piatto sulla conclusione di Brozovic e il pallone scheggia la traversa. Idem su punizione calciata da Eriksen, quando la sua deviazione colpisce il palo. Chiude con un credito verso la fortuna.Quando galleggia a centrocampo, danza sulla palla e aggira avversari con disarmante semplicità. Centravanti e trequartista, due in uno. Serve a Barella un grande assist, ma il centrocampista italiano sbaglia il controllo e spreca l’occasione.(Dal 30’ s.t.Merita almeno la sufficienza per il bell’assist servito ad Hakimi a fine partita).L’Inter non vince ma conferma l’ottima solidità difensiva.