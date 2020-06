Accenna l’uscita su Caputo ma a tu per tu con l’attaccante neroverde deve arrendersi. Intuisce il rigore di Berardi ma non riesce a respingerlo. Incolpevole anche su Magnani.Ha di fronte un calciatore rapido e tecnico come Boga ma non lo teme e anzi lo limita. Conquista il fallo da rigore cercando la giocata in area avversaria. Perde la testa e si fa espellere, ma lì dietro è il meno colpevole di tutti.Segue il movimento di Caputo ma, inspiegabilmente, si stacca lasciando solo il centravanti neroverde, che servito da Djuricic si trova spalancata la via verso il gol.(Dal 9’ s.t.Conte spera che il suo ingresso offra stabilità al reparto. Quella del tecnico salentino rimane solo una speranza).Stringe in ritardo la diagonale su Caputo, risultando anche lui colpevole sul gol neroverde. Berardi gli crea qualche problema, lui prova a rimanere a galla e non sempre ci riesce.Conte punta sulla sua freschezza ma l’ex Chelsea non offre quasi mai spunti interessanti, nonostante arrivi spesso sul fondo.(Dal 30’ s.t.: In pochi minuti combina più di Moses, incluso l’assist per Borja Valero. Pesa l'occasione sprecata su assist di Lukaku).Mai dire gol? Peggio. Paperissima? Peggio. Non esistono aggettivi che descrivano l’incredibile gol divorato a porta vuota dal centrocampista.Gioca con semplicità e sbaglia poco. Trova il gol del momentaneo 3-2. Dà tutto quello che ha.Inizio sbandato, disordinato dal punto di vista tattico, lascia spesso da solo Bastoni ai suoi guai. Poi cresce e con una giocata caparbia va a segnare la rete del 2-1 nerazzurro.(Dal 30’ s.t.Disastroso, talmente incredibile che sembra entrare dalla panchina con l’intento del sabotaggio. Rischia di causare subito rigore per un tocco di mano. Graziato, interviene in modo sconsiderato su Muldur, in area di rigore, e spedisce Berardi dagli undici metri per il 2-2 neroverde).Deve essere più protagonista e al centro dell’azione. L’assist per Skriniar è un trattato di semplicità ed efficienza.(Dal 17’ s.t.Entra con buona personalità, ma è ancora un po’ morbido).Vince molti duelli individuali, fa salire la squadra e realizza un rigore. Peccato per il sinistro fallito da posizione comoda. Ma non è più una novità, sbaglia troppi gol. Offre a Candreva un bell'assist, ma l'italiano spreca.Su cross di Biraghi stacca con buona scelta di tempo ma il colpo di testa è impreciso e debole. Rapido nel pensiero e nell’esecuzione, offre a Biraghi un bell’assist per il momentaneo vantaggio nerazzurro.(Dal 17’ s.t.Entra con buon piglio e offre un bell’assist a Lukaku. Poi si affloscia e si fa saltare con troppa semplicità in occasione del 3-3 del Sassuolo).“No crazy, no more”, aveva detto Conte nel giorno della sua presentazione ufficiale. E invece la sua Inter è pazza come e più di prima.Incolpevole sui tre gol nerazzurri. Mai nessun miracolo, ma attento in diverse circostanze.Inizia con qualche timidezza, poi prende fiducia e conquista anche un calcio di rigore.Finalmente in campo dopo il lungo periodo di stop. Tiene botta e non si lascia impressionare dalla fisicità di Lukaku.Con poco più dei 10’ a disposizione, riesce ad essere decisivo trovando il pareggio allo scadere).Incolpevole sui tre gol nerazzurri.Spesso in affanno su Moses, sostituito anche perché ammonito.Gli capita una buona occasione ma non è letale. Spinge con continuità).Esperienza e fisicità.De Zerbi si affida a lui perché vuole maggiore qualità e la ottiene).Onnipresente, lì in mezzo è il migliore in campo.Freddo dagli undici metri. Col mancino che si ritrova potrebbe punire Handanovic quando Bastoni gli lascia troppo spazio per calciare in porta, ma la mira è imprecisa. Fallisce anche un uno contro uno prezioso contro lo stesso difensore.Quando si inserisce tra le linee fa male e l’Inter se ne accorge dopo pochissimi minuti, quando confeziona l’assist per Caputo.Innamorato del pallone, troppo.Ha il merito di crederci e calciare con forza quel pallone raccolto da Magnani in mezzo all’aria di rigore per il gol del pareggio).Su invito di Djuricic si fa trovare immediatamente pronto e batte Handanovic in uscita. Offre sempre aiuto ai compagni col suo moto perpetuo.Si addormenta nella propria area di rigore e lascia libero Borja Valero, che incredulo sigla il momentaneo 3-2 nerazzurro).