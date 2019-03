Cagliari-Inter 2-1



CAGLIARI



Cragno 6 - Non impeccabile in occasione del momentaneo pari di Lautaro. Si supera su Politano in avvio di ripresa e su Martinez poco dopo.



Srna 6,5 - Contiene senza troppi patemi lo strapotere fisico di Perisic e Asamoah, è suo l'assist al bacio per il decisivo 2-1 di Pavoletti.



Ceppitelli 7 - Imperioso lo stacco in area avversaria che sblocca il match. Un po' molle la marcatura su Lautaro in occasione del gol nerazzurro, ma nella ripresa giganteggia a difesa della propria porta.



Pisacane 6,5 - Un paio di chiusure decisive, sempre puntuale nelle marcature preventive.



Pellegrini 7 - Sempre sul pezzo in fase difensiva, contiene bene le sfuriate di Politano e le sovrapposizioni di D'Ambrosio. Quando decide di spingere, lo fa con qualità.



Faragò 6 - Sbaglia l'impossibile dalle parti di Handanovic, molto meglio in fase di contenimento.



Cigarini 6,5 - Ingenuo il fallo da giallo dopo una manciata di minuti, si rifà con gli interessi con la pennellata d'autore che manda in gol Ceppitelli.



(Dal 25' s.t. Bradaric 6 - Entra e aiuta la squadra a blindare il risultato).



Ionita 6 - Sciupa una ghiottissima occasione in avvio di gara, poi combatte come un leone in mezzo al campo e stravince il duello con Vecino.



(Dal 41' s.t. Padoin s.v.).



Barella 6,5 - Corre per tre e lotta per quattro, abbinando alla perfezione sostanza e qualità. E' lui il cuore pulsante del Cagliari. Unico neo il rigore fallito in pieno recupero per il possibile 3-1.



Joao Pedro 6 - Nel primo tempo è vivace, ma troppo poco cattivo sotto porta. Handanovic gli nega il gol con una grande parata, lui ci mette del suo per non lasciare il segno.



(Dal 36' s.t. Despodov 6,5 - Gli bastano una manciata di minuti per far ammattire la difesa dell'Inter e conquistarsi il rigore fallito da Barella).



Pavoletti 7 - Sgomita come solo lui sa fare con i centrali nerazzurri. Fantastica la girata volante che lascia di sasso Handanovic, è una sentenza negli ultimi 16 metri.



All. Maran 7 - Primo tempo da urlo con un pressing asfissiante e un manovra ben organizzata impreziosita dai due sigilli di Ceppitelli e Pavoletti. Una ripresa intelligente e ordinata permette ai rossoblù di portare a casa un risultato preziosissimo. Senza dubbio il miglior Cagliari della stagione.

INTER



Handanovic 6 - Non perfetto nella respinta sul tiro di Pavoletti, obbliga Skriniar agli straordinari. Miracoloso, invece, sul colpo di testa di Joao Pedro. Incolpevole sul gol di Pavoletti e l'autogol di Perisic



D’Ambrosio 5 - Serata molto complessa per il terzino nerazzurro. Sulle corsie laterali il Cagliari riesce a sfondare spesso, specie dalle sue parti, dove continua ad allargarsi Barella, creandogli non pochi problemi.



De Vrij 5 - Si distrae un attimo e Pavoletti lo brucia per il raddoppio sardo. Pavoletti mette in seria difficoltà sia lui che il suo compagno di reparto.



Skriniar 4,5 - Provvidenziale in area di rigore quando mura Joao Pedro negandogli il tap-in su respinta centrale di Handanovic. Sul gol di Pavoletti neanche lui è perfetto. Ingenuo nel concedere a a Despodov il calcio di rigore poi fallito da Barella.



Asamoah 5,5 - Meglio di D’Ambrosio ma anche lui limitato al compitino. Prova qualche timida discesa e in retroguardia è tutt’altro che preciso.



(Dal 38’ s.t. Candreva: s.v.).



Brozovic 5 - In una partita decisiva per l’Inter, latita lì in mezzo al campo limitandosi ad appoggi semplici e giocate banali.



(Dall’87’ s.t. Ranocchia: s.v.).



Vecino 4,5 - La dormita su Ionita, che gli sfila alle spalle e va a colpire di testa, rischia di costare all’Inter lo svantaggio. Prosegue a fuoco lento ed è spesso disordinato anche in fase di non possesso.



(Dal 23’ s.t. Borja Valero 6 - Si libera dell’avversario con una bella finta ma al momento di calciare si coordina male e il pallone finisce alto da buonissima posizione.



Politano 5 - Da fuori area spedisce due mancini in curva. Quando capita a tu per tu con Cragno, non riesce ad angolare il tiro e Cragno respinge il suo tentativo.



Nainggolan 6,5 - Tre assist e un gol nelle ultime 4 partite. Cresce la condizione e migliorano le scelte, a centrocampo è il migliore dei suoi.



Perisic 5,5 - Sull’assist di D’Ambrosio prova la conclusione al volo ma il tiro finisce centrale tra le braccia di Cragno. Di testa anticipa Ceppitelli ma spedisce il pallone alle spalle di Handanovic. Sfortunato.



Lautaro 7 - Taglia sul primo palo e di testa brucia portiere con un gol alla Crespo. Sfiora la doppietta con un altro bellissimo colpo di testa che sfiora il palo alla destra di Cragno. Colpisce anche un legno dopo un bel movimento in area di rigore.



Spalletti 5 - L'Inter rabbiosa che si augurava i scioglie a Cagliari mostrando ben poca personalità.