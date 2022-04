In rapida successione, mura prima Leao poi Saelemaekers e i suoi non sono interventi banali.Lui scende in campo con l’elmetto, ogni partita è una battaglia e su Leao serve tutta la sua abnegazione.Questa volta Giroud non gli fa neanche il solletico.Riecco il vero Bastoni, quello che sale a dialogare con i compagni, chiede e chiude triangolazioni, crea superiorità numerica. Gli capita anche un’ottima opportunità, ma sulla testa gli arriva un pallone velocissimo che riesce solo a colpire d’istinto senza indirizzare. Esce per crampi.(Dal 33’ s.t.Sa sempre cosa fare, che giochi titolare o entri dalla panchina. Un jolly importante per Inzaghi)L’assist per Lautaro è intelligenza e precisione. Perde un pallone pericolosissimo in ripartenza e consente a Leao di involarsi a rete, ma salva Handanovic. Per il resto è una sentenza e spesso Hernandez deve dichiararsi e posare palla.: Su Theo, su Tonali, su Kessie, avanti e indietro: ma quanti sono? Solo lui!In quella testa viaggiano neuroni-architetto, che disegnano ponti e corridoi immaginari che lui proietta in campo. E poi vola a fare l'assist del 3-0 per Gosens. Serve altro?: Abbozza buone ma timide giocate. Sradica il pallone dai piedi di Bennacer e manda in porta Lautaro, su cui è attento Maignan.(Dal 28’ s.t.Appoggi semplici e nessun rischio. Al suo ingresso c'è sempre qualcuno che teme qualcosa, questa volta entra con la giusta concentrazione).Su e giù per la fascia, ma anche tanto altro. È lui che salva in scivolata sulla linea di porta un retropassaggio di Skriniar che sarebbe costato l’autogol allo slovacco. Forma straripante.(Dal 34’ s.t.Questo tedescone è roba seria, lo si sapeva già, ma anche i numeri lo spiegano. Gli bastano anche pochi minuti per essere decisivo e in men che non si dica trova già il suo primo gol, nel derby: mica male come battesimo. L'assist di Brozovic è solo da spingere in rete, ma c'è lui ad avventarsi su quella palla.Chiede, va incontro, e raccoglie l’assist di Darmian scaraventando alle spalle di Maignan un destro al volo terrificante. Per il secondo gol, invece, l’argentino sceglie dal repertorio la delicatezza e dopo aver eluso il fuorigioco batte il portiere rossonero con un lucido scavetto.(Dal 25’ s.t.Entra in campo incitando i suoi e li spinge a non mollare. Fa a spallate e tiene alta la squadra).Il 2-0 nerazzurro è un passo a due col connazionale, Lautaro. Il “Tucu” vede lo scatto del “Toro” e con un tocco in cashmere lo lancia a tu per tu con Maignan.(Dal 25’ s.t.Tanto pressing e giocate di fino. Prova il gol da centrocampo, ma il pallone finisce alto).: Domina il derby e conquista la finale di Coppa Italia.