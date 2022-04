L'Inter si appresta a vivere le ultime ore di avvicinamento alla stracittadina di Coppa Italia, una partita che, come confermato dal tecnico, vale una finale pur non essendolo. Niente a che vedere col campionato, questa è la parola d'ordine per entrambi gli schieramenti, si gioca sulla gara secca (tanto più che si parte dallo 0-0 dell'andata) e non si fanno calcoli.La formazione prende una piega diversa rispetto a quello che filtrava ieri, conin vantaggio per affiancarein attacco,a dirigere le operazioni in mezzo e De Vrij di ritorno tra. Nessun dubbio su, né su, invece, può scalzare Dumfries sulla destra. E' la stessa disposizione scelta anche per la gara di un mese e mezzo fa.: "Cari interisti, oggi è giorno di DERBY… per chi ha l’Inter nel cuore è sempre una partita speciale, e per questo abbiamo preparato", recita l'inizio della nota che si dilunga poi nelle indicazioni per i tifosi.L'Inter non ha mai battuto il Milan in stagione: due pareggi e una vittoria.In sette delle precedenti 13 occasioni di quadruplo confronto, inoltre, i rossoneri sono rimasti imbattuti.L'anno scorso, nella sfida secca sempre ai quarti di finale, vinse l'Inter grazie al gol disu punizione.Dalla gara di stasera potrebbe uscire, oltre che la prima finalista di Coppa Italia, la contendente con il morale più alto in campionato.