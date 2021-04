Dopo il grave errore di Napoli, si ripete anche contro lo Spezia, lasciandosi bucare dalla conclusione tutt’altro che irresistibile di Farias.Partita solida, priva di sbavature.Pilastro della difesa, prende le misure a Piccoli e non perde mai un duello.Sbaglia qualche giocata di troppo in alleggerimento ma dal suo lato l’Inter non soffre mai.Sfonda come un treno, non riescono a fermarlo. Suo l’assist per l’1-1 di Perisic. Troppo morbido l’intervento su Farias.Si confronta con Maggiore in un duello in cui nessuno si risparmia. Un paio di intuizioni buone a lanciare i compagni in verticale, ma su Farias è eccessivamente morbido.Sbraccia infastidito, come ai tempi peggiori. Cerca di farsi trovare libero in regia, ma i tempi non sono quelli giusti.Nel primo tempo riesce a combinare qualcosa, ma si spegne lentamente, fino ad uscire dal gioco.(Dal 28’ s.t.Questa volta l’impatto sul match all’ingresso dalla panchina, è nullo).Parte col freno a mano tirato ma si fa trovare pronto sul servizio di Hakimi e realizza l’1-1 a pochi metri dalla linea di porta.(Dal 28’ s.t.Entra al posto di uno stanco Perisic, ma il tempo a sua disposizione è poco).: Appesantito, poco lucido. Lanciato in porta da un goffo retropassaggio di Ismajli, divora un gol fatto a tu per tu con Provedel, che lo ipnotizza. Goffo anche il liscio di mancino in area di rigore.Va via all’uomo e offre soluzioni offensive con tagli intelligenti, su uno dei quali si presenta in area e con un potente destro colpisce il palo, dopo la deviazione di Provedel. Ci riprova con un gran tiro a giro, ma il credito con la fortuna aumenta: altro palo.Punito da una leggerezza di Handanovic, la sua Inter produce molto ma realizza poco. Approfitta solo in parte del passo falso del Milan.