Inter-Milan 4-2



Padelli 5: Uscita fuori tempo e Milan in vantaggio. Moscio anche sul raddoppio di Ibra, lo svedese è solo, ma la palla è centrale e potrebbe respingerla invece che buttarsela in porta.



Godin 6: Si oppone col corpo alla conclusione di Rebic. Al 19’ va saltare su corner di Sanchez, impatta bene di testa ma il pallone va fuori di un niente. Sovrastato da Ibra in occasione dell'assist vincente dello svedese.



de Vrij 7,5: Provvidenziale il suo salvataggio su Calhanoglu. Su assist di Ibra si allunga, ma non abbastanza, per anticipare Rebic che si trova davanti alla porta anche grazie all’errore di Padelli. Si avvita di testa in area rossonera e trova il gol del 3-2 che capovolge il match.



Skriniar 6: Sui calci piazzati marca a uomo Ibrahimovic ma sul 2-0 per il Milan si addormenta clamorosamente staccandosi dallo svedese e lasciandolo libero di colpire a rete. Da un suo anticipo, proprio su Ibra, nasce l'azione che porta al gol di Brozovic.



Candreva 6: Impegnato a contenere Theo Hernandez, non riesce a spingere con continuità. Cresce alla distanza, suo il corner per la testa di de Vrij.



(Dal 35’ s.t. Moses 7: Dieci minuti e un assist perfetto per il testone di Lukaku).



Vecino 7: Ancora decisivo in una notte speciale. Vecino ci nasci, non ci diventi. Quindici giorni fa era sul mercato, stanotte è tra gli eroi del derby.



Brozovic 7: Serve coraggio, tanto coraggio, quando sotto di due gol decidi di calciare al volo un pallone sporco con il piede debole. Lui se ne frega e fa venire giù San Siro con un mancino chirurgico che si spegne alle spalle di Donnarumma.



Barella 7: Ventotto polmoni. È ovunque, si sdoppia e a fine gara si fa tutto il campo presentandosi a tu per tu con Donnarumma ma lo scavino non coglie di sorpresa il portiere rossonero.



Young 6: È lui a perdere Kessié sul raddoppio rossonero. L’ivoriano si stacca dalla marcatura e devia il pallone per Ibra. Castillejo lo obbliga a stare basso, riesce a dare pochi sbocchi alla manovra in fase di possesso.



Lukaku 7,5: Scappa via a Romagnoli e mette Vecino nelle condizioni di far gol, ma il centrocampista fallisce. Tiene palla, fa a sportellate, respinge i difensori e segna il gol che chiude la partita mangiando in testa a Conti.



Sanchez 6,5: Primo tempo di grande difficoltà. Rientra dagli spogliatoi con maggiore convinzione ed è suo il bellissimo taglio a squarciare la difesa rossonera prima di disegnare l'assist vincente per il 2-2- di Vecino.



(Dal 26’ s.t. Eriksen 6,5: Palleggia con classe, gestisce palla con saggezza e disegna una punizione che viaggia sulla traiettoria della grazia e della bellezza. Solo l'incrocio dei pali gli nega il gol)





Conte 7: L'Inter non muore mai. Va a riposo sotto di due gol e dopo aver subito il gioco del Milan. Dagli spogliatoi rientra in campo un'altra squadra, riagguanta il match in meno di 10 minuti e poi offre il colpo di grazia. I nerazzurri approfittano del passo falso della Juventus.